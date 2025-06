ΗΠΑ: Έξι τραυματίες από επίθεση σε φιλοϊσραηλινή διαδήλωση στο Κολοράντο

Έξι τραυματίες ήταν το αποτέλεσμα επίθεσης με εμπρηστικούς μηχανισμούς σε διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μπόλτερ του Κολοράντο στη μνήμη των Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη Γάζα. Ο δράστης ήταν ένας 45χρονος άνδρας, ο οποίος φώναξε «Ελεύθερη Παλιστίνη».

Έξι θύματα ηλικίας μεταξύ 67 και 88 ετών μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, δήλωσε ο ειδικός πράκτορας του FBI, υπεύθυνος για το γραφείο του Ντένβερ, Μαρκ Μίχαλεκ. Τουλάχιστον ένας από αυτούς βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσαν οι Αρχές.

«Ως αποτέλεσμα αυτών των προκαταρκτικών στοιχείων, είναι σαφές ότι πρόκειται για μια στοχευμένη πράξη βίας και το FBI διερευνά την υπόθεση ως τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε ο Μίχαλεκ.

Ο Μίχαλεκ κατονόμασε τον ύποπτο ως Μοχάμεντ Σόλιμαν, ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο λίγο μετά την επίθεση.

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ χαρακτήρισε επίσης το περιστατικό ως «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση» και ο γενικός εισαγγελέας του Κολοράντο Φιλ Γουίζερ δήλωσε ότι φαίνεται να πρόκειται για «έγκλημα μίσους, δεδομένης της ομάδας που αποτέλεσε στόχο». Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπόλντερ, Στίβεν Ρέντφερν, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι εμπλέκεται κάποιος άλλος.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι έχουμε τον μοναδικό ύποπτο υπό κράτηση», δήλωσε.

Η επίθεση έλαβε χώρα στο Pearl Street Mall, μια δημοφιλή εμπορική περιοχή για πεζούς κοντά στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που διοργανώθηκε από την οργάνωση Run for Their Lives, η οποία έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τους ομήρους που είχαν συλληφθεί μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το 2023.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε στο Χ ότι είναι σοκαρισμένος από την «τρομερή αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση», χαρακτηρίζοντάς την «καθαρό αντισημιτισμό».

Shocked by the terrible antisemitic terror attack targeting Jews in Boulder, Colorado.

This is pure Antisemitism, fueled by the blood libels spread in the media.

I spoke with our Ambassador in the US and our Consul General in LA.

I pray for those who were wounded in the…