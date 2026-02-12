Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ψήφισε την κατάργηση των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα καναδικά προϊόντα.

Με 219 ψήφους υπέρ και 211 κατά, έξι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για να υποστηρίξουν ένα ψήφισμα που αποσκοπεί στην κατάργηση των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ στον Καναδά το 2025.

Η ψηφοφορία είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική, καθώς θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία των ΗΠΑ και στη συνέχεια από τον Τραμπ, ο οποίος είναι πολύ απίθανο να την υπογράψει ως νόμο.

Υπενθυμίζεται ότι από την επανεκλογή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει μια σειρά δασμών στον Καναδά, απειλώντας πρόσφατα με φόρο εισαγωγής 100% ως απάντηση στην προτεινόμενη εμπορική συμφωνία του Καναδά με την Κίνα.

Καθώς η ψηφοφορία διεξαγόταν στην αίθουσα της Βουλής, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social: «Κάθε Ρεπουμπλικανός, στη Βουλή ή στη Γερουσία, που ψηφίζει κατά των ΔΑΣΜΩΝ θα υποστεί σοβαρές συνέπειες όταν έρθει η ώρα των εκλογών».

«Οι ΔΑΣΜΟΙ μας έχουν προσφέρει οικονομική και εθνική ασφάλεια, και κανένας Ρεπουμπλικανός δεν πρέπει να είναι υπεύθυνος για την καταστροφή αυτού του προνομίου», πρόσθεσε.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε αφού ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, σύμμαχος του Τραμπ στο Κογκρέσο, προσπάθησε χωρίς επιτυχία να εμποδίσει τη συζήτηση των νομοθετών στη Βουλή σχετικά με τους δασμούς του Τραμπ.

Το μέτρο είχε εισαχθεί από τον Δημοκρατικό Gregory Meeks, ο οποίος δήλωσε ότι ο Trump είχε «χρησιμοποιήσει τους δασμούς ως όπλο» εναντίον των συμμάχων και είχε αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία.

«Αυτοί οι δασμοί όχι μόνο έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στις σχέσεις μας με τον Καναδά, ωθώντας τον πιο κοντά στην Κίνα, αλλά έχουν επίσης οδηγήσει σε αύξηση των τιμών εδώ στην πατρίδα μας», δήλωσε πριν από την ψηφοφορία.

Ο εκπρόσωπος Ντον Μπέικον από τη Νεμπράσκα ήταν ένας από τους έξι Ρεπουμπλικάνους που πέρασαν στην άλλη πλευρά για να ενωθούν με τους Δημοκρατικούς στην έγκριση του μέτρου. Πριν από την ψηφοφορία, δήλωσε ότι «οι δασμοί έχουν αποβεί «καθαρά αρνητικοί» για την οικονομία και αποτελούν ένα σημαντικό φόρο που πληρώνουν οι Αμερικανοί καταναλωτές, κατασκευαστές και αγρότες».