ΗΠΑ : Έξι νεκροί στην καραμπόλα εξαιτίας θύελλας σκόνης στο Ιλινόι (vid)

Θύελλα σκόνης στις βόρειες ΗΠΑ προκάλεσε χθες Δευτέρα τεράστια καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο με αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα να τραυματιστούν, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σε φωτογραφίες και βίντεο από τον τόπο της καταστροφής διακρίνονται κουφάρια αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων φορτηγών, από τα οποία αναδίδονται καπνοί, σωριασμένα το ένα πάνω στο άλλο, αυτοκίνητα σταματημένα στο γρασίδι πλάι στον δρόμο, πεσμένα στο πλάι, αναποδογυρισμένα, με την ατμόσφαιρα ακόμα γεμάτη σκόνη και καπνό και πολύ χαμηλή ορατότητα.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και «πάνω από 30» διακομίστηκαν σε νοσοκομεία», έκανε γνωστό η αστυνομία του Ιλινόι.

DEVELOPING: "Multiple" people are dead after a dust storm caused dozens of vehicles to crash on an Illinois interstate, authorities say.



