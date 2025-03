ΗΠΑ: Ετοιμάζονται για επιστροφή στη Γη οι δύο «εγκλωβισμένοι» αστροναύτες στον ISS

Η ώρα για την αλλαγή φρουράς σήμανε για τους δύο αστροναύτες που έχουν μπλοκαριστεί εδώ και περισσότερους από εννέα μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) αλλά τώρα θα επιστρέψουν στη Γη, με το διαστημικό σκάφος Crew Dragon της εταιρείας SpaceX του Ίλον Μασκ.

Λίγο μετά τις 7.45 (ώρα Ελλάδας) η NASA μετέδωσε απευθείας πλάνα στα οποία ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σάνι Ουίλιαμς υποδέχονται περιχαρείς τους αντικαταστάτες τους. Οι δύο αστροναύτες ενδέχεται να αναχωρήσουν από τον ISS την Τετάρτη, σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία. «Είναι υπέροχο που βλέπουμε τους φίλους μας να έρχονται», είπε η Ουίλιαμς αφού το νέο πλήρωμα του Σταθμού μπήκε στο «διαστημικό εργαστήριο».

#BREAKING : Rescue crew arrive to bring stranded astronauts home.



NASA astronauts Anne McClain and Nichole Ayers, JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) astronaut Takuya Onishi, and Roscosmos cosmonaut Kirill Peskov arrived at the International Space Station on Sunday,… pic.twitter.com/S9sUpJkmTk