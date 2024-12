ΗΠΑ: Εθνικό πένθος την 9η Ιανουαρίου για τον Τζίμι Κάρτερ - Τα μεγάλα γεγονότα επί προεδρίας του

Ημέρα εθνικού πένθους στις ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε η 9η Ιανουαρίου 2025, για την απότιση φόρου τιμής στον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος απεβίωσε χθες Κυριακή (29/12), σε ηλικία 100 ετών.

«Καλώ τον αμερικανικό λαό να συγκεντρωθεί εκείνη την ημέρα στους χώρους λατρείας του και να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του (πρώην) προέδρου Τζέιμς Ερλ Κάρτερ του νεότερου.

Προσκαλώ κάθε άνθρωπο στον κόσμο που μοιράζεται τη θλίψη μας να ενωθεί μαζί μας» στις τελετές που θα γίνουν για αυτό, ανέφερε ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε εκτελεστικό διάταγμά του που αναρτήθηκε αργά το βράδυ χθες Κυριακή (τοπική ώρα) στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου.

