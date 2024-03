ΗΠΑ: Επτά τραυματίες από πυροβολισμούς στη Φιλαδέλφεια (vid)

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μαζική ανταλλαγή πυροβολισμών σε στάση λεωφορείου SEPTA στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με την αστυνομία της Φιλαδέλφειας.

🚨#BREAKING: Police are on the scene of a mass shooting involving a SEPTA bus as numerous people have been shot inside ⁰

📌#Philadelphia | #Pennsylvania⁰

Currently, multiple law enforcement and other authorities are on the scene to a drive by mass shooting in Philadelphia,… pic.twitter.com/Nw3gY4AaP9