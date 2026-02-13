ΗΠΑ: Επίθεση στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

Στους δύο ανέρχονται οι νεκροί και στον έναν οι τραυματίες μετά την επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ σε κοιτώνα του πολιτειακού πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας, ένα ίδρυμα στο οποίο φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί.

Πρόκειται για την τρίτη φορά από τον Οκτώβριο που σημειώνεται αντίστοιχη επίθεση στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Είναι δε, το πιο πρόσφατο περιστατικό πυροβολισμών με πολλαπλά θύματα που καταγράφεται σε αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Two people were killed and one person was wounded after a shooting Thursday night on the campus of South Carolina State University, the school said. https://t.co/DheWwl6qsc — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) February 13, 2026

Η πανεπιστημιούπολη του πολιτειακού πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας (SCSU) τέθηκε σε lockdown χθες περίπου στις 21:15 (τοπική ώρα, 04:15 τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδας), αφού αναφέρθηκαν πυροβολισμοί σε δωμάτια του κοιτώνα Hugine Suites, όπως ανακοίνωσε η διεύθυνση του ιδρύματος.

Το SCSU βρίσκεται στο Όραντζμπεργκ, περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κολούμπια, πρωτεύουσας της πολιτείας της Νότιας Καρολίνας. Η πολιτειακή αστυνομία έχει αναλάβει την έρευνα.

BREAKING: Two people were killed and one person was wounded after a shooting Thursday night on the campus of South Carolina State University, the school said.



Read more: https://t.co/gp7y8T20pf pic.twitter.com/HG8RqJitu1 — ABC News (@ABC) February 13, 2026

Μέχρι στιγμής ούτε το πανεπιστήμιο ούτε οι ερευνητές δεν έχουν διευκρινίσει την ταυτότητα των θυμάτων, ούτε έχουν δώσει πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

Δεν είναι εξάλλου γνωστό αν ο δράστης έχει συλληφθεί.

Τον Οκτώβριο είχαν σημειωθεί δύο περιστατικά με πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη του SCSU, τα οποία δεν συνδέονταν μεταξύ τους και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δύο άλλων, στη διάρκεια εκδηλώσεων που οργάνωσε το πανεπιστήμιο για την έναρξη του εξαμήνου.

Τότε το SCSU υιοθέτησε επιπλέον μέτρα ασφαλείας, «κυρίως ελεγχόμενες πύλες εισόδου για τις μεγάλες εκδηλώσεις, αυξημένη παρακολούθηση μέσω καμερών και βελτιωμένα πρωτόκολλα έκτακτης επικοινωνίας», σύμφωνα με τον αντιπρύτανη του ιδρύματος.

«Τα μαθήματα της Παρασκευής ακυρώνονται», επεσήμανε το πανεπιστήμιο στη σελίδα του στο Facebook, προσθέτοντας ότι έχουν τεθεί «στη διάθεση των φοιτητών σύμβουλοι».

Το πολιτειακό πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας ιδρύθηκε το 1896 και μετρά περισσότερους από 3.000 φοιτητές, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.