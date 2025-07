ΗΠΑ: Ένοπλη οργάνωση της Υεμένης κατέσχεσε ιρανικό φορτίο όπλων με προορισμό τους Χούθι

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, που είναι αρμόδια μεταξύ άλλων και για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανέφερε σήμερα ότι μια στρατιωτική οργάνωση που αποκαλείται Υεμενίτικες Δυνάμεις Εθνικής Αντίστασης (NRF) κατέσχεσε ένα μεγάλο ιρανικό φορτίο όπλων που προοριζόταν για τους τρομοκράτες Χούθι της Υεμένης.

Οι NRF είναι μια οργάνωση που πολεμά τους Χούθι στην Υεμένη. Επικεφαλής της είναι ο Τάρεκ Σάλεχ, ανιψιός του πρώην προέδρου της Υεμένης Άλι Αμπντάλα Σάλεχ. Δεν συμμετέχει στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της CENTCOM στην πλατφόρμα Χ, η δύναμη αυτή κατέσχεσε «περισσότερους από 750 τόνους πυρομαχικών και άλλου εξοπλισμού, στον οποίο περιλαμβάνονται εκατοντάδες προηγμένοι πύραυλοι εναντίον πλοίων, αντιαεροπορικοί πύραυλοι και άλλοι, εκρηκτικές κεφαλές, εκατοντάδες κινητήρες για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συστήματα ραντάρ και τηλεπικοινωνιών, καθώς και αντιαεροπορικός εξοπλισμός.

Αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα εναντίον της Χαμάς, τον Οκτώβριο του 2023, οι Χούθι που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη εξαπολύουν επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, σε ένδειξη αλληλεγγύης, όπως λένε, προς τους Παλαιστίνιους.

Yemeni Partners Successfully Interdict Massive Iranian Weapons Shipment Bound for the Houthis



Congratulations to the Yemeni National Resistance Forces (NRF), led by Gen. Tareq Saleh, for the largest seizure of Iranian advanced conventional weapons in their history.



The NRF… pic.twitter.com/4QXAav1bbr