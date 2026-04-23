Μια καθοριστική νίκη για το Δημοκρατικό Κόμμα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βιρτζίνια, καθώς οι ψηφοφόροι ενέκριναν οριακά το μέτρο για τον επανακαθορισμό των εκλογικών περιφερειών (redrawing).

Η εξέλιξη αυτή μεταβάλλει άρδην τους συσχετισμούς ισχύος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, προσφέροντας στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να κερδίσουν έως και τέσσερις επιπλέον έδρες στο Κογκρέσο.

Η στρατηγική σημασία του νέου χάρτη

Με τον νέο εκλογικό χάρτη, οι Δημοκρατικοί αποκτούν προβάδισμα στις 10 από τις 11 περιφέρειες της Βιρτζίνια, ανατρέποντας το σημερινό ισχνό προβάδισμα των 6-5 εδρών. Παρά τη μικρή διαφορά στην επικράτηση του μέτρου (51,5% έναντι 48,5%), η έκβαση θεωρείται θρίαμβος για την κυβερνήτη Abigail Spanberger, δεδομένου ότι η αναμέτρηση προσέλκυσε κεφάλαια δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων και την άμεση εμπλοκή κορυφαίων προσωπικοτήτων, όπως ο Μπάρακ Ομπάμα και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, η εφαρμογή του μέτρου παραμένει υπό αίρεση, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ήδη προσφυγεί στη δικαιοσύνη και το Ανώτατο Δικαστήριο της Βιρτζίνια καλείται πλέον να αποφασίσει αν ο νέος χάρτης συνάδει με το Σύνταγμα της πολιτείας.

Το βλέμμα στη Φλόριντα και οι κίνδυνοι του «Gerrymandering»

Η προσοχή των αναλυτών στρέφεται πλέον στη Φλόριντα, όπου ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης Ron DeSantis σχεδιάζει έκτακτη σύνοδο του νομοθετικού σώματος για τη χάραξη νέου χάρτη, με στόχο την εξασφάλιση τεσσάρων έως πέντε εδρών για το κόμμα του.

Εντούτοις, η στρατηγική αυτή εγκυμονεί κινδύνους, καθώς αναλυτές του Civic Data and Research Institute προειδοποιούν ότι οι επιθετικές στρατηγικές επαναχάραξης περιφερειών (gerrymandering) ενδέχεται να καταστήσουν τις έδρες των Ρεπουμπλικανών πιο ευάλωτες σε δυσμενείς εκλογικές συνθήκες, ειδικά σε μια περίοδο που οι συγκυρίες δεν ευνοούν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η εικόνα στην επικράτεια

Σε εθνικό επίπεδο, οι Δημοκρατικοί φαίνονται πλέον επικρατέστεροι για την ανάκτηση του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αν και οι Ρεπουμπλικάνοι αναμένουν κέρδη σε πολιτείες όπως το Τέξας και η Βόρεια Καρολίνα, αυτά δείχνουν να αντισταθμίζονται από τις απώλειες στην Καλιφόρνια, τη Γιούτα και πλέον τη Βιρτζίνια.

Παρά τις αρχικές προσδοκίες των Ρεπουμπλικανών για μια σαρωτική επικράτηση μέσω της ανακατανομής των εδρών, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι η συνολική επίπτωση της διαδικασίας στη δύναμη των κομμάτων θα είναι περιορισμένη, αφήνοντας το πεδίο ανοιχτό για μια σκληρή μάχη τον Νοέμβριο.