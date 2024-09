Με σοβαρές κατηγορίες διαφθοράς που έχουν να κάνουν με δωροληψία και παράνομες δωρεές στην προεκλογική του εκστρατεία, βρίσκεται αντιμέτωπος ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα, Νταμιάν Γουίλιαμς.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο Έρικ Άνταμς δέχθηκε πολυτελή δώρα από Τούρκους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν αναβαθμίσεων σε πτήσεις, διαμονών σε πολυτελή ξενοδοχεία, γευμάτων, πτήσεων και περιηγήσεων με γιοτ στην Κωνσταντινούπολη. Συνολικά, τα ταξίδια του και οι παροχές που έλαβε στην Τουρκία ξεπέρασαν τα $100,000, χωρίς να δημοσιοποιηθούν ποτέ, όπως επισημαίνει ο εισαγγελέας. Ο Γουίλιαμς ανέφερε πως τα δώρα δεν ήταν μέρος κάποιου προγράμματος ανταμοιβών, αλλά αποτέλεσαν παράνομες ενέργειες που διήρκεσαν για πολλά χρόνια.

Επιπλέον, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης κατηγορείται ότι δημιούργησε «ψευδείς λογιστικές αποδείξεις» για να κρύψει τη συμπεριφορά του. Σε αντάλλαγμα, ένας Τούρκος αξιωματούχος επιδίωξε την επιρροή του Άνταμς για να διευκολύνει την αδειοδότηση του Turkey House, το κτήριο «μεγαθήριο» οποίο στεγάζει τις διπλωματικές αποστολές της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη.

Αναφορικά δε με το «Σπίτι της Τουρκίας», σύμφωνα με τον Γουίλιαμς, αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής φέρεται να δήλωσαν πως υπέκυψαν στις πιέσεις, προκειμένου να λειτουργήσει, παρά τα κενά ασφαλείας, υπό τον φόβο πως θα χάσουν την δουλειά τους.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης τη χρήση «ψευδών δωρητών», ατόμων που έδιναν χρήματα στην προεκλογική εκστρατεία του Άνταμς, κρύβοντας την πραγματική πηγή των χρηματοδοτήσεων, που σύμφωνα με τον εισαγγελέα προέρχονταν από εταιρείες και ξένους δωρητές. Οι ενέργειες αυτές φέρονται να χρονολογούνται από το 2018, με τον Έρικ Άνταμς να αρνείται ότι έλαβε οποιαδήποτε δώρα, ενώ φέρεται να απολάμβανε κρυφά όλα αυτά τα προνόμια.

Ο Νταμιάν Γουίλιαμς τόνισε ότι οι κατηγορίες περιλαμβάνουν όχι μόνο τις παράνομες δωρεές, αλλά και την προσωπική ωφέλεια του δημάρχου από αυτές, ενώ ο Άνταμς φέρεται να διατηρούσε σχέσεις με ξένους παράγοντες για να υποστηρίξουν την επανεκλογή του.

Την ίδια στιγμή, τις τελευταίες ώρες, έφοδο στο σπίτι του δημάρχου της Νέας Υόρκης πραγματοποίησαν οι ομοσπονδιακές αρχές.

The black Chevy SUV you see in this video is a prisoner transport vehicle. It has a cage separating the front and back seats. We couldn’t see anyone inside but it just left Gracie Mansion. ⁦@fox5ny⁩ ⁦@curtmenefee⁩ ⁦@rosannascotto⁩ ⁦@morganfmckay⁩ pic.twitter.com/SiuSFxamvc