ΗΠΑ: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Γερουσίας ο διορισμός του νέου υπ. Εσωτερικής Ασφάλειας

Επιτροπή της Γερουσίας, όπου πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία τον διορισμό του νέου υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, τον οποίο επέλεξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να αντικαταστήσει την Κρίστι Νόεμ.

Όπως αναμενόταν, μετά την ακρόασή του από την Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας, ο Μάλιν έλαβε 8 ψήφους υπέρ έναντι 7 κατά. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, ο Ραντ Πολ, που έχει συγκρουστεί για προσωπικούς λόγους με τον Μάλιν, καταψήφισε τον διορισμό, όμως ο Δημοκρατικός Τζον Φέτερμαν ψήφισε υπέρ.

Ο διορισμός του 48χρονου Μάλιν, γερουσιαστής από την Οκλαχόμα, θα πρέπει να εγκριθεί και από την ολομέλεια της Γερουσίας, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει οριστεί η ημερομηνία της συνεδρίασης.

Εδώ και έναν μήνα το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας βρίσκεται σε κατάσταση δημοσιονομικής παράλυσης, καθώς οι Δημοκρατικοί απαιτούν την εκ βάθος μεταρρύθμισή του για να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του.