Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να παρέχουν πληροφορίες και εποπτεία του πεδίου μάχης σε οποιοδήποτε δυτικό σχέδιο ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο και να συμμετάσχουν σε μια ευρωπαϊκής ηγεσίας «ασπίδα» αεράμυνας για τη χώρα, όπως δήλωσαν Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο πρόεδρος Τραμπ, είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Αμερική θα αποτελέσει μέρος της «συντονισμένης» προσπάθειας για εγγυήσεις ασφάλειας της μεταπολεμικής Ουκρανίας, κάτι που η Κίεβο έχει ζητήσει για να αποτρέψει μια μελλοντική επίθεση από τη Ρωσία μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ενημέρωσαν έκτοτε τους Ευρωπαίους ομολόγους τους σε πολλές συζητήσεις ότι η Ουάσιγκτον θα ήταν έτοιμη να συνεισφέρει «στρατηγικούς υποστηρικτές», συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), συστημάτων διοίκησης και ελέγχου, καθώς και μέσων αεράμυνας, για να διευκολύνουν οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ανάπτυξη στο έδαφος.

Ο λεγόμενος «συνασπισμός των πρόθυμων», με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, έχει δεσμευτεί να προστατεύσει την Ουκρανία μετά τον πόλεμο από οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραδέχθηκαν ιδιωτικά στους FT ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με την υποστήριξη των ΗΠΑ, για να διευκολυνθεί, να εποπτευθεί και να προστατευθεί το προσωπικό των Ευρωπαίων στρατιωτών.

Η Ουάσιγκτον ήδη προμηθεύει την Ουκρανία με αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot, αλλά η μεταπολεμική υποστήριξη θα περιλάμβανε αμερικανικά αεροσκάφη, logistics και επίγεια ραντάρ που θα υποστηρίζουν και θα διευκολύνουν μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και ασπίδα αεράμυνας υπό ευρωπαϊκή επιβολή για τη χώρα, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, οι τεράστιες υπεροχές των ΗΠΑ σε πληροφορίες, επιτήρηση και συστήματα διοίκησης και ελέγχου θα επέτρεπαν δορυφορική παρακολούθηση μιας εκεχειρίας και αποτελεσματικό συντονισμό των δυτικών δυνάμεων στη χώρα.

Η προσφορά των ΗΠΑ, που εκφράστηκε σε μια σειρά συναντήσεων μεταξύ αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας και στρατιωτικών ηγετών από τις ΗΠΑ και μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες ημέρες, εξαρτάται από δεσμεύσεις των ευρωπαϊκών πρωτευουσών να αναπτύξουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία, προειδοποίησαν οι αξιωματούχοι.