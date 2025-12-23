ΗΠΑ: Δικαστής διατάσσει την επιστροφή 137 υπηκόων Βενεζουέλας που απελάθηκαν σε φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ

Αμερικανός δικαστής αποφάνθηκε χθες, Δευτέρα, ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρέπει να φροντίσει να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατό στην επικράτεια κάπου 137 άνδρες από τη Βενεζουέλα τους οποίους απέλασε νωρίτερα φέτος στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου οδηγήθηκαν σε φυλακή υφίστης ασφαλείας, αφού τους κατηγόρησε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, πως ανήκαν σε συμμορίες, μετέδωσε χθες Δευτέρα το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

Η απέλαση τους έγινε τον Μάρτιο, με την επίκληση νόμου «περί αλλοδαπών εχθρών».

Ο δικαστής Τζέιμς Μπόσμπεργκ έκρινε ότι η απέλασή τους παραβίασε δικαιώματά τους βάσει των ορθών νομικών διαδικασιών και πρέπει να επιστρέψουν ώστε να μπορέσουν να αμφισβητήσουν στα δικαστήρια τις αποφάσεις για την απέλασή τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποχρεούται να του παρουσιάσει σχέδιο για την επιστροφή των ανθρώπων αυτών - οι οποίοι στο μεταξύ έχουν επαναπατριστεί στη Βενεζουέλα - εντός δυο εβδομάδων, πάντα σύμφωνα με την απόφασή του.



Η απόφαση έρχεται εν μέσω της εντεινόμενης έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας και των συνεχιζόμενων επιθέσεων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε σκάφη «χαμηλού προφίλ», τα οποία θεωρούνται να ανήκουν σε τρομοκρατική οργάνωση και φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά.

Το πιο πρόσφατο πλήγμα

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν μέσω X πως χθες, Δευτέρα, σκότωσαν έναν άνθρωπο εξαπολύοντας πλήγμα από αέρος εναντίον «σκάφους χαμηλού προφίλ» που θεωρούν πως ανήκε σε ξένη «τρομοκρατική οργάνωση» και μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.



Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), ένας «ναρκωτρομοκράτης» σκοτώθηκε στον βομβαρδισμό, «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο του οποίου με διάρκεια 22 δευτερολέπτων συμπεριλήφθηκε στην ανάρτηση.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Τουλάχιστον 105 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς αυτούς, κατά τους αριθμούς που έχουν δημοσιοποιηθεί, χωρίς η Ουάσιγκτον να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια απόδειξη πως τα σκάφη που έβαλε στο στόχαστρο εμπλέκονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.



Ειδικοί και στελέχη του ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.







