ΗΠΑ: Δεκάδες ανεμοστρόβιλοι έπληξαν κεντρικές πολιτείες (vids)

Δεκάδες ανεμοστρόβιλοι έπληξαν χθες Παρασκευή τις κεντρικές ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές αλλά και τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές.

Περισσότεροι από 70 ανεμοστρόβιλοι καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), κυρίως γύρω από την πόλη Όμαχα στη Νεμπράσκα και κοντά στην Άιοβα.

Οι φωτογραφίες που τράβηξαν κυνηγοί ανεμοστρόβιλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιους μαύρους στρόβιλους να σαρώνουν τον ουρανό και να παίρνουν μαζί τους σκόνη, χώμα και ό,τι άλλο βρίσκουν στο πέρασμά τους.

Δεκάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές, τρένα εκτροχιάστηκαν και καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος κόπηκαν.

One of the most craziest & terrifying video of ongoing Tornado in Nebraska, Omaha!



These scenes are not from a Sci-fi movie or AI generated twisters visuals, it's happening for real right now ! 🤯#Tornado #Omaha pic.twitter.com/0BodQd1ULX