ΗΠΑ: Βοήθεια 2 εκατ. δολαρίων στην Κούβα μετά τον κυκλώνα Ίαν

«Κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια» θα προσφέρουν οι ΗΠΑ στην Κούβα, για τους πληγέντες από τον κυκλώνα Ίαν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως θα χορηγήσει κατεπείγουσα οικονομική βοήθεια αξίας δύο εκατομμυρίων δολαρίων στην Αβάνα, με την κυβέρνηση της Κούβας να ανακοινώνει πως αποδέχεται την πρωτοβουλία αυτή των ΗΠΑ.

Η ανθρωπιστική βοήθεια θα καταβληθεί μέσω της USAID, της υπηρεσίας για τη διεθνή ανάπτυξη, και «έμπιστων διεθνών εταίρων», που θα συνεργαστούν απευθείας με κοινότητες οι οποίες υπέστησαν καταστροφές από τον κυκλώνα, διευκρίνισε ο Νεντ Πράις, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας από τις ΗΠΑ», ανέφερε από την πλευρά του μέσω Twitter ο Κουβανός ΥΠΕΞ, ο Μπρούνο Ροντρίγκες. Αυτά τα δύο εκατομμύρια δολάρια θα «συνεισφέρουν στις προσπάθειές μας για την ανοικοδόμηση και την υποστήριξη» των πολιτών που επλήγησαν από τον κυκλώνα, πρόσθεσε.

