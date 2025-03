ΗΠΑ: Boeing της American Airlines παίρνει φωτιά μετά την προσγείωσή του στο Ντένβερ (pics&vids)

Κινητήρας επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines πήρε φωτιά αφού εξετράπη από το δρομολόγιο που εκτελούσε κι έκανε κατεπείγουσα προσγείωση στο Ντένβερ (Τέξας, νότιες ΗΠΑ) χθες Πέμπτη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί εσπευσμένη απομάκρυνση των επιβατών, χωρίς πάντως να αναφερθούν τραυματισμοί, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Το δικινητήριο αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση 1006 της American Airlines, τύπου Boeing 737-800, είχε αναχωρήσει το Κολοράντο Σπρινγκς για το Ντάλας. Ωστόσο, αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε άλλο αεροδρόμιο από αυτό που ήταν ο προορισμός του περί τις 17:15 (τοπική ώρα· στη 01:15 σήμερα ώρα Ελλάδας), διότι οι χειριστές αντιλήφθηκαν δονήσεις στον δεξιό κινητήρα, εξήγησε η FAA.

BREAKING: An American Airlines plane carrying 178 people appeared to catch fire on the tarmac after making an emergency landing at Denver International Airport Thursday evening, forcing passengers to evacuate by climbing out onto the wing of the plane. https://t.co/gWlirSyILE pic.twitter.com/AOSU1iB24H