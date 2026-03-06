ΗΠΑ: Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln δεν επλήγη από ιρανικά drones, αναφέρει αξιωματούχος

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln δεν επλήγη από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος, διαψεύδοντας τις πληροφορίες της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

«Οι πληροφορίες αυτές είναι ψευδείς», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε χθες Πέμπτη ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιρανικού ιδεολογικού στρατού, έπληξαν το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν που βρίσκεται στην περιοχή του Κόλπου. Η ιρανική τηλεόραση δεν έδωσε άλλη διευκρίνιση.

Τη Δευτέρα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν δηλώσει ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις ιρανικούς πυραύλους. Είναι «ψέμα», είχε απαντήσει η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom).