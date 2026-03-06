ΗΠΑ: Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln δεν επλήγη από ιρανικά drones, αναφέρει αξιωματούχος

06/03/2026 • 17:25
Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln δεν επλήγη από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος, διαψεύδοντας τις πληροφορίες της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

«Οι πληροφορίες αυτές είναι ψευδείς», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε χθες Πέμπτη ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιρανικού ιδεολογικού στρατού, έπληξαν το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν που βρίσκεται στην περιοχή του Κόλπου. Η ιρανική τηλεόραση δεν έδωσε άλλη διευκρίνιση.

Τη Δευτέρα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν δηλώσει ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις ιρανικούς πυραύλους. Είναι «ψέμα», είχε απαντήσει η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

