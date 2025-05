ΗΠΑ: Αεροπλάνο συνετρίβη στο Σαν Ντιέγκο - Σπίτια τυλίχτηκαν στις φλόγες

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Murphy Canyon του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, νωρίς το πρωί της Πέμπτης (22/05), όπως επιβεβαίωσε το αστυνομικό τμήμα του Σαν Ντιέγκο, προκαλώντας ζημιές σε πολλά οχήματα και τουλάχιστον ένα σπίτι.

Το περιστατικό αναφέρθηκε γύρω στις 3:47 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με την Guardian.

A small business jet coming in to land at Montgomery-Gibbs Executive Airport this morning, believed to possibly be a Cessna Citation S/II going by the callsign “N666DS” reportedly crashed into the Tierrasanta military housing neighborhood in San Diego. Officials are so far… pic.twitter.com/QIibXQOhQj