ΗΠΑ: 36 νεκροί από τους σφοδρούς ανεμοστρόβιλους που σαρώνουν τις νοτιανατολικές πολιτείες (pic&vid)

Για τρίτη μέρα, οι ΗΠΑ πλήττονται σοβαρά από τους σφοδρούς ανεμοστρόβιλους που μέχρι στιγμής έχουν προκαλέσει τον θάνατο 36 ανθρώπων και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές.

Ειδικότερα, εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες σε όλη τη χώρα βρίσκονται επί ποδός με το φόβο μήπως εκδηλωθούν ακόμα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς βίαιοι ανεμοστρόβιλοι με καταστροφικούς ανέμους έως και 80 μίλια την ώρα (σχεδόν 130 χλμ) και χοντρό χαλάζι αναμένεται να πλήξουν τις νοτιο-ανατολικές πολιτείες.

Μάλιστα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) προειδοποίησε για «έντονους έως βίαιους» ανεμοστρόβιλους, περιγράφοντας την κατάσταση ως «ιδιαίτερα επικίνδυνη».

Πηγή: AP Photo/Jeff Roberson

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί σε πολλές πολιτείες, όπως το Αρκάνσας, η Τζόρτζια και η Οκλαχόμα, όπου μαίνονταν περισσότερες από 100 πυρκαγιές.

Υπενθυμίζεται ότι, οι αρχές του Μισούρι ενημέρωσαν για «12 θανάτους που συνδέονται με τις καταιγίδες» μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), συμπληρώνοντας πως «εργάζονται αδιάκοπα για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη και να αποτιμήσουν τις ζημιές» που έχουν προκληθεί.

