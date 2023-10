Ιορδανία: Εισέβαλαν διαδηλωτές στο κτίριο της ισραηλινής πρεσβείας (vid)

Δεκάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στην ισραηλινή πρεσβεία, στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, ενώ πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρία έξω από το κτίριο, μετά τη βομβιστική επίθεση στο νοσοκομείο al-Ahli al-Arab στη Γάζα.

Οι οργισμένοι διαδηλωτές πέρασαν από ένα φράγμα ασφαλείας και προχώρησαν προς την πρεσβεία, αλλά οι δυνάμεις ασφαλείας έριξαν δακρυγόνα για να τους διαλύσουν, αναφέρουν οι ανταποκριτές των διεθνών ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πλάνα που έχουν δημοσιευθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διαδηλωτές έχουν βάλει φωτιά.

Israeli embassy is on fire in Jordan pic.twitter.com/wSo8E6pR4F