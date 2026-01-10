Ινστιτούτο Νόμπελ: To Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί να μεταβιβαστεί - Η Ματσάδο πρότεινε να το δώσει στον Τραμπ

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να μοιραστεί ή να ανακληθεί, δήλωσε το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ έπειτα από δηλώσεις της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία πρότεινε να δώσει το βραβείο της για το 2025 στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δήλωσή του, το Ινστιτούτο ανέφερε ότι η απόφαση για την απονομή ενός βραβείου Νόμπελ είναι τελική και μόνιμη, επικαλούμενο το καταστατικό του Ιδρύματος Νόμπελ, το οποίο δεν επιτρέπει προσφυγές. Ο οργανισμός σημείωσε, επίσης, ότι οι επιτροπές που απονέμουν τα βραβεία δεν σχολιάζουν τις ενέργειες ή τις δηλώσεις των βραβευθέντων μετά την απονομή των βραβείων.

«Μόλις ανακοινωθεί ένα βραβείο Νόμπελ, δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλους», ανέφεραν την Παρασκευή η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ. «Η απόφαση είναι τελική και ισχύει για πάντα».

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, η Ματσάδο, μιλώντας στον Σον Χάνιτι στο Fox News, είπε ότι η απονομή του βραβείου στον Τραμπ θα ήταν μια πράξη ευγνωμοσύνης από τον λαό της Βενεζουέλας για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο, του προέδρου της χώρας, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Προσφερθήκατε σε κάποιο σημείο να του απονείμετε το Νόμπελ Ειρήνης; υνέβη πραγματικά αυτό;» ρώτησε ο Χάνιτι και εκείνη απάντησε ότι «λοιπόν, δεν έχει συμβεί ακόμα».

Ο Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό εκφράζει το ενδιαφέρον του να κερδίσει το βραβείο και κατά καιρούς το έχει συνδέσει με διπλωματικά επιτεύγματα, δήλωσε ότι θα ήταν τιμή του να δεχτεί το βραβείο αν του το προσφέρει η Ματσάδο κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης συνάντησης στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα.

Η Ματσάδο, πρώην μέλος της Εθνοσυνέλευσης, αποκλείστηκε από τις γενικές εκλογές του 2024 στη Βενεζουέλα από τις αρχές που υποστηρίζουν τον Μαδούρο.

Υποστήριξε έναν υποψήφιο που θεωρήθηκε ευρέως ότι κέρδισε τις εκλογές, αν και ο Μαδούρο διεκδίκησε τη νίκη. Οι έλεγχοι των ψηφοδελτίων από ανεξάρτητους παρατηρητές έδειξαν παρατυπίες στα επίσημα αποτελέσματα.