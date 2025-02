Στάρμερ: Διέγραψε και δεύτερο βουλευτή του λόγω μηνυμάτων στο WhatsApp

Και δεύτερος βουλευτής από την κοινοβουλευτική ομάδα των Εργατικών τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω της συμμετοχής του σε ομάδα WhatsApp που περιείχε προσβλητικά μηνύματα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το BBC, ο Όλιβερ Ράιαν απολογήθηκε δημόσια, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια που έγιναν στην ομάδα ως «εντελώς απαράδεκτα».

Αναλυτικότερα, ο Ράιαν κλήθηκε σε συνάντηση με τον επικεφαλής του κόμματος Άλαν Κάμπελ, αφού η Mail on Sunday δημοσίευσε τα μηνύματα.

Πρόσθεσε επίσης ότι λυπάται που δεν αντέδρασε εκείνη τη στιγμή.

Σημειώνεται ότι, η υπόθεση του Ράιαν ακολουθεί εκείνη του Άντριου Γκουίν, ο οποίος έχασε τη θέση του ως υπουργός Υγείας και αποβλήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα για τον ίδιο λόγο.

Σε δήλωσή του, ο Ράιαν τόνισε: «Δεν είδα όλα τα μηνύματα, αλλά αποδέχομαι την ευθύνη καθώς δεν ήμουν πιο ενεργός στην αμφισβήτηση όσων ειπώθηκαν». Πρόσθεσε, επίσης, ότι έκανε και ο ίδιος κάποια σχόλια για τα οποία «λυπάται βαθιά» και δεν θα τα έγραφε σήμερα, ζητώντας συγγνώμη.

Η επίμαχη ομάδα στο WhatsApp, με την ονομασία Trigger Me Timbers, φέρεται να περιείχε μηνύματα στα οποία ο Ράιαν κορόιδευε έναν συνάδελφό του βουλευτή για τη σεξουαλικότητά του, ενώ δυσφημούσε και τον αντιπρόεδρο του τοπικού Εργατικού Κόμματος

Σε επίσημη ανακοίνωση, εκπρόσωπος του Εργατικού Κόμματος ανέφερε ότι ο Όλιβερ Ράιαν τέθηκε διοικητικά σε αναστολή ως μέλος του κόμματος, στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε άμεσα για την υπόθεση.

«Μόλις τέθηκε υπόψη μας αυτή η ομάδα, ξεκίνησε ενδελεχής έρευνα και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του Εργατικού Κόμματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το κόμμα υπογράμμισε, επίσης, ότι θα λαμβάνονται πάντα γρήγορα μέτρα όταν διαπιστώνεται ότι κάποιο μέλος παραβιάζει τα υψηλά πρότυπα που αναμένονται από τους εκπροσώπους του.

Υπενθυμίζεται η υπόθεση του υπουργού Υγείας, Άντριου Γκουίν, ο οποίος έχασε επίσης τη θέση τους λόγω της συμμετοχής του στην εν λόγω ομάδα του WhatsApp. Από την πλευρά του, ο Γκουίν δήλωσε με ανάρτησή του στο X ότι λυπάται για κάθε προσβολή που προκάλεσαν τα «κακώς εκτιμηθέντα» σχόλια.

I deeply regret my badly misjudged commments and apologise for any offense I’ve caused. I’ve served the Labour Party all my life and it was a huge honour to be appointed a minister by Keir Starmer. 1/2