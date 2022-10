Ινδονησία: Τουλάχιστον 129 νεκροί λόγω επεισοδίων σε αγώνα ποδοσφαίρου

Τουλάχιστον 129 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 180 τραυματίστηκαν σε αγώνα ποδοσφαίρου στην Ινδονησία, όταν πανικόβλητοι οπαδοί ποδοπατήθηκαν και συνετρίβησαν προσπαθώντας να γλυτώσουν από τα επεισόδια που ξέσπασαν στο γήπεδο.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι οργισμένοι οπαδοί της ηττημένης γηπεδούχου ομάδας εισέβαλαν στο γήπεδο στην επαρχία της Ανατολικής Ιάβας το βράδυ του Σαββάτου. Οι αστυνομικοί έριξαν δακρυγόνα σε μια προσπάθεια να ελέγξουν την κατάσταση, προκαλώντας ταραχή και ασφυξία, είπε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας της Ανατολικής Ιάβας, Νίκο Αφίντα.

«Είχε επικρατήσει αναρχία. Άρχισαν να επιτίθενται σε αξιωματικούς και κατέστρεφαν αυτοκίνητα», προσθέτοντας ότι η καταστροφή έγινε όταν οι οπαδοί τράπηκαν σε φυγή προς μια πύλη εξόδου.

Βίντεο από τοπικά ειδησεογραφικά κανάλια έδειξαν οπαδούς να τρέχουν στον αγωνιστικό χώρο στο στάδιο στο Μαλάνγκ μετά την ήττα της Arema FC με 3-2 από την Persebaya Surabaya.

Οι εικόνες έδειχναν ανθρώπους που φαινόταν να έχουν χάσει τις αισθήσεις τους να παρασύρονται και να ποδοπατούνται από άλλους οπαδούς.

Ο επικεφαλής ενός εκ των νοσοκομείων της περιοχής είπε στο Metro TV ότι ορισμένα από τα θύματα είχαν υποστεί εγκεφαλικές κακώσεις και ότι στους νεκρούς περιλαμβάνεται και ένα πεντάχρονο παιδί.

Ο Πρόεδρος της Ινδονησίας Τζόκο Βιντόντο είπε ότι οι αρχές πρέπει να αξιολογήσουν διεξοδικά την ασφάλεια στους αγώνες, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι αυτή θα είναι «η τελευταία ποδοσφαιρική τραγωδία στο έθνος».

Ο Τζοκόβι, όπως είναι γνωστός ο πρόεδρος, διέταξε την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ινδονησίας να αναστείλει όλους τους αγώνες στην BRI Liga 1, την 1η κατηγορία ποδοσφαίρου, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Η επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ινδονησίας θα διερευνήσει την ασφάλεια στο γήπεδο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δακρυγόνων, δήλωσε ο επίτροπός της στο Reuters.

Το χειρότερο συμβάν εδώ και δεκαετίες

Ο επικεφαλής υπουργός Ασφαλείας της χώρας έγραψε σε ανάρτηση του στο Instagram ότι το γήπεδο είχε γεμίσει υπερβολικά, σημειώνοντας πως είχαν εκδοθεί 42.000 εισιτήρια για ένα στάδιο που υποτίθεται ότι χωράει μόνο 38.000 άτομα.

Στο μεταξύ, θα δοθεί οικονομική βοήθεια στους τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης της Ανατολικής Ιάβας, Χοφίφα Ίνταρ Παραβάνσα.

Η τραγωδία του Σαββάτου είναι η πιο θανατηφόρα από το 1964 όταν στον αγώνα Περού – Αργεντινή είχαν χάσει τη ζωή τους 328 άτομα

Η Ινδονησία έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA U20 τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023. Είναι επίσης μία από τις τρεις χώρες που είναι υποψήφιες για να διοργανώσουν το Ασιατικό Κύπελλο της επόμενης χρονιάς.

