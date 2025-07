Ινδονησία: Πλοίο με πάνω από 280 επιβάτες τυλίχθηκε στις φλόγες - Αναφορές για τουλάχιστον πέντε νεκρούς (vids)

Ένα πλοίο που μετέφερε πάνω από 280 άτομα έπιασε φωτιά στα ανοικτά των ακτών της Βόρειας Σουλαουέσι στην Ινδονησία την Κυριακή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και μια έγκυος γυναίκα, σύμφωνα με το Associated Press.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:30 το μεσημέρι τοπική ώρα, καθώς το φέρι πλησίαζε το νησί Ταλίσε στη Βόρεια Μιναχάσα. Το πλοίο ήταν προγραμματισμένο να δέσει στο λιμάνι του Μανάδο όταν συνέβη η καταστροφή, αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης IDN Times.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό όλων των επιβατών συνεχίζονται, ενώ οι οικογένειες έχουν κληθεί να παραμείνουν ψύχραιμες και να αναμένουν επίσημες ανακοινώσεις.

Ο αντιναύαρχος Ντενίχ Χεντράτα - διοικητής του Ινδονησιακού Στόλου -δήλωσε ότι για τη διάσωση κινητοποιήθηκαν και τρία πολεμικά πλοία και ότι μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 284 επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετείχαν και ντόπιοι ψαράδες, οι οποίοι έσωσαν μερικούς επιζώντες που φορούσαν σωσίβια και παρασύρονταν από τα κύματα προς κοντινά νησιά.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματίες, ούτε ακριβής αριθμός επιβατών και μελών του πληρώματος του πλοίου.

Βίντεο δείχνουν το πλοίο να καίγεται ολοσχερώς, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από το σκάφος, ενώ πανικόβλητοι επιβάτες με πορτοκαλί σωσίβια φαίνονται να πηδούν στη θάλασσα για να σωθούν. Μέσα στα νερά διακρίνονται να βρίσκονται ήδη αρκετοί επιβάτες.

