Ινδονησία: Νέες εκρήξεις στο ηφαίστειο Ίμπου (vid)

Τρεις νέες εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στο ηφαίστειο Ίμπου στην ανατολική Ινδονησία, το οποίο είναι πολύ ενεργό από την αρχή της χρονιάς, με αποτέλεσμα στήλη τέφρας να υψωθεί 5 χιλιόμετρα πάνω από την κορυφή του, σύμφωνα με τις αρχές.

Τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν διαδοχικά, η πρώτη λίγο μετά τη 1:00 (τοπική ώρα, 19:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) και στη συνέχεια στις 7:46 και στις 8:11 τοπική ώρα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Υπηρεσία Ηφαιστειολογίας και Γεωλογίας.

Από την πρώτη έκρηξη μια στήλη τέφρας έφθασε σε ύψος άνω των 5 χιλιομέτρων από την κορυφή ενώ η τελευταία έκρηξη διήρκεσε περίπου δύο λεπτά, διευκρίνισε στην ανακοίνωση ο διευθυντής της Υπηρεσίας Μουχάμαντ Ουάφιντ.

Mount Ibu in the remote Halmahera region of eastern Indonesia has been erupting almost daily for weeks, spewing ash clouds as high as 7 kilometers, and forcing thousands to evacuate. It’s one of a number of volcanoes in the Pacific Ring of Fire that’s erupting.… pic.twitter.com/3aUcHr3efi