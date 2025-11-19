Ινδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σεμέρου - Εκατοντάδες κάτοικοι εκκενώνουν, προειδοποιήσεις για τέφρα (vids)

Το ηφαίστειο Σεμέρου της Ινδονησίας εξερράγη την Τετάρτη και η κρατική υπηρεσία ηφαιστειολογίας αύξησε το επίπεδο συναγερμού για το ψηλότερο βουνό της Ιάβας στο ανώτατο επίπεδο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σκηνές τρόμου καταγράφηκαν, καθώς το ηφαίστειο εκτόξευσε σύννεφα στάχτης έως και 2 χιλιόμετρα πάνω από την κορυφή του, όπως ανέφερε η υπηρεσία, προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 χιλιομέτρων λόγω κινδύνων.

Σημειώνεται ότι, το Σεμέρου, με ύψος άνω των 3.600 μέτρων, είναι ένα από τα σχεδόν 130 ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας.

Mount Semeru, Indonesia’s highest peak on Java island, has once again erupted with heightened volcanic activity ⤵️ pic.twitter.com/qqdgyi3VB6 — Anadolu English (@anadoluagency) November 19, 2025

Η Ινδονησία βρίσκεται επάνω στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη υψηλής σεισμικής δραστηριότητας όπου συναντώνται τεκτονικές πλάκες της γήινης λιθόσφαιρας, προκαλώντας μεγάλο αριθμό σεισμών και ηφαιστείων.

A massive ash cloud has covered the island of Java in Indonesia after the Semeru volcano erupted



The ash column rose several thousand meters into the air. Residents have been evacuated to a safe area, and flights have been canceled. pic.twitter.com/ZYom63LrMG — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2025

Προειδοποιήσεις για την ηφαιστειακή τέφρα

Το Κέντρο Ενημέρωσης για Ηφαιστειακή Τέφρα της Αυστραλίας εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για την αεροπορία, αναφέροντας ότι η ηφαιστειακή τέφρα ενδέχεται να επηρεάσει πτήσεις στην περιοχή.

Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τις όχθες του ποταμού Besuk Kobokan, σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων, λόγω του κινδύνου από την επέκταση των πυροκλαστικών ροών που κινούνται κατά μήκος της κοίτης.

Mount Semeru erupted in Indonesia, blasting a 54,000-foot ash plume and triggering evacuations and flight advisories. pic.twitter.com/vm8nrqwIu8 — Breaking911 (@Breaking911) November 19, 2025

Η υπηρεσία ηφαιστειολογίας της Ινδονησίας αύξησε το επίπεδο συναγερμού στο υψηλότερο, προειδοποιώντας για πιθανές νέες εκρήξεις. Η πτώση τέφρας κάλυψε χωριά της περιοχής Lumajang, όπου περισσότεροι από 300 κάτοικοι τριών οικισμών μεταφέρθηκαν σε κυβερνητικά καταφύγια ως προληπτικό μέτρο.