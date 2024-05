Ινδονησία: Έκτακτη προσγείωση Boeing με 468 επιβαίνοντες - Πήρε φωτιά ο κινητήρας

Εκτάκτως προσγειώθηκε ένα αεροσκάφος Boeing 747-412 στο Μακάσαρ της νότιας Ινδονησίας, με 468 επιβάτες και πλήρωμα, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον κινητήρα του, σύμφωνα με ανακοίνωση της ινδονησιακής αεροπορικής εταιρείας Garuda Indonesia.

Η πτήση Garuda-1105, με προορισμό τη Μεδίνα της Σαουδικής Αραβίας, επέστρεψε στο αεροδρόμιο απ’ όπου είχε απογειωθεί στις 17.15 τοπική ώρα (12.15 ώρα Ελλάδας). Όλοι οι επιβάτες είναι σώοι.

«Ο κυβερνήτης έλαβε αυτήν την απόφαση αμέσως μετά την απογείωση, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν αφού παρατηρήθηκαν σπίθες σε έναν από τους κινητήρες», ανέφερε ο Ιρφάν Σετιαπούτρα, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, στην ανακοίνωσή του.

Eyes on the No.4 engine exhaust and pylon area! Post landing Visuals of the Garuda Indonesia Boeing 747-412 aircraft (ER-BOS), that experienced engine fire while taking-off from Makassar's Sultan Hasanuddin airport (UPG) earlier today (15 May).



