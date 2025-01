Ινδία: Τουλάχιστον 6 νεκροί σε ποδοπάτημα πιστών μπροστά σε ινδουιστικό ναό (vid)

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στην Ινδία εξαιτίας ποδοπατήματος πιστών ενόψει ινδουιστικής θρησκευτικής εκδήλωσης στην πολιτεία Άντρα Πραντές, ανακοίνωσαν την Πέμπτη (09/01) οι τοπικές αρχές.

Το ποδοπάτημα έγινε την Τετάρτη (08/01), καθώς χιλιάδες πιστοί σπρώχνονταν για να πάρουν κουπόνια ώστε να τους επιτραπεί η είσοδος στον ναό Σρι Βενκατεσουάρα στο Τιρουπάτι, που θεωρείται σημαντικό προσκύνημα για τους ινδουιστές.

«Αυτό το ατυχές περιστατικό (...) προκάλεσε τον θάνατο έξι πιστών. Προσεύχομαι ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους», είπε στον Τύπο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Άντρα Πραντές.

Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, υπερεθνικιστής ινδουιστής, ανέφερε μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης ότι του προκάλεσε πόνο το δυστύχημα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στα θύματα.

Θρησκευτικές εκδηλώσεις αμαυρώνονται συχνά από φονικά δυστυχήματα στην Ινδία, καθώς οι Αρχές μοιάζουν να αδυνατούν να ελέγξουν μεγάλα πλήθη και ευρύτερα τους προσάπτονται πολλά κενά ως προς την ασφάλεια.

