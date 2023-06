Ινδία: Τουλάχιστον 50 νεκροί και 500 τραυματίες σε σιδηροδρομικό δυστύχημα

Τουλάχιστον 50 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 500 οι τραυματίες μετά τη σύγκρουση δύο τρένων και τον εκτροχιασμό του ενός στην περιφέρεια Μπαλασόρ της Οντίσα. Η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη και παρέχεται «κάθε δυνατή βοήθεια» στα θύματα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Passenger train collides with freight train in India, killing 50 people



Another 179 were injured, according to the Hindustian Times. The incident occurred in the state of Odisha near the Bahanaga Bazaar station. pic.twitter.com/sKN9GocJHt — Sprinter (@Sprinter99880) June 2, 2023

Πρόκειται για ένα «σοβαρό δυστύχημα», είπε στους δημοσιογράφους ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Δυτικής Βεγγάλης. Στελέχη της σιδηροδρομικής εταιρείας South Eastern Railway, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, εξέφρασαν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι μεγάλος.

In #India, a passenger train derailed and collided with a freight train near the city of Balasore



At least 50 people died and more than 170 were injured in this terrible accident. pic.twitter.com/S02BleyoAq — NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2023

Το Κορομαντέλ Εξπρές, που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κολκάτα στο Τσενάι, συγκρούστηκε με μια άλλη επιβατική αμαξοστοιχία, το Χόουραχ Σουπερφάστ Εξπρές, κοντά στο Μπαλασόρ, σύμφωνα με στελέχη των σιδηροδρόμων. Το δεύτερο τρένο εκτροχιάστηκε και τα βαγόνια του μπλέχτηκαν με τα συντρίμμια του πρώτου, σύμφωνα με τη σιδηροδρομική εταιρεία South Eastern Railway.

Νωρίτερα, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Κορομαντέλ Εξπρές συγκρούστηκε με μια εμπορευματική αμαξοστοιχία.

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Πραντίπ Τζένα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι νεκροί είναι 50 και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 500. «Βασική προτεραιότητά μας τώρα είναι να απομακρύνουμε (τους επιζώντες) και να φροντίσουμε τους τραυματίες, πρόσθεσε.

Στα πλάνα από το σημείο της καταστροφής διακρίνονται οι διασώστες που προσπαθούν να σκαρφαλώσουν στα συντρίμμια του ενός τρένου, αναζητώντας εγκλωβισμένους επιζώντες.

Ο πρωθυπουργός της Οντίσα Ναβίν Πατνάικ είπε ότι προτεραιότητα των αρχών είναι «να μεταφέρουν τους ζωντανούς στα νοσοκομεία, να φροντίσουν τους επιζώντες».

BREAKING: Passenger train derails in eastern India, killing multiple people and injuring nearly 200 pic.twitter.com/nMBw9jb8K9 — BNO News (@BNONews) June 2, 2023

Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί ομάδες διασωστών από την πρωτεύουσα της Οντίσα, το Μπουμπανεσβάρ, που απέχει 200 χιλιόμετρα, και από την Κολκάτα, στη Δυτική Βεγγάλη, ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών Ασουίνι Βαϊσνάου. Έχουν επίσης κινητοποιηθεί η Δύναμη Ανταπόκρισης σε Εθνικές Καταστροφές, ομάδες διασωστών από άλλα κρατίδια καθώς και η πολεμική αεροπορία.

«Αναμένουμε ότι η επιχείρηση διάσωσης θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι αύριο το πρωί. Από την πλευρά μας, προετοιμάσαμε όλα τα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, από εδώ μέχρι την πρωτεύουσα του κρατιδίου, ώστε να αναλάβουν την περίθαλψη των τραυματιών», είπε ένας εκπρόσωπος. Πρόσθεσε ότι επί τόπου στάλθηκαν 75 ασθενοφόρα αλλά και «πολλά λεωφορεία» για να μεταφέρουν τους τραυματίες.

Πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης: 2 Ιουνίου 2023, ώρα 8:31