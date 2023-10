Ινδία: Τουλάχιστον 23 στρατιωτικοί αγνοούνται μετά από ξαφνική πλημμύρα (vid)

Τουλάχιστον 23 μέλη του στρατού της Ινδίας αγνοούνται εξαιτίας ξαφνικών πλημμυρών που σάρωσαν τις βάσεις τους σε κοιλάδα στην πολιτεία Σικίμ, στη βορειοανατολική Ινδία, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο.

«Εξαιτίας των αναπάντεχων βροχοπτώσεων στη λίμνη Λόνακ, στην πολιτεία Σικίμ, σημειώθηκαν ξαφνικές πλημμύρες στον ποταμό Τίστα» εξαιτίας των οποίων «αγνοούνται 23 στρατιώτες» και οχήματα βρέθηκαν κάτω από το νερό, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού.

«Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η ορεινή και απομονωμένη περιοχή βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ινδίας με το Νεπάλ. Η λίμνη Λόνακ βρίσκεται στους πρόποδες παγετώνα κοντά στο Κατσεντζάνγκα, το τρίτο ψηλότερο βουνό στον κόσμο.

Εξαιτίας του ότι κοντινό φράγμα είχε ήδη αδειάσει νερό προηγουμένως, το επίπεδο των υδάτων στον ποταμό Τίστα ήταν 4,5 μέτρα υψηλότερο από το φυσιολογικό, σύμφωνα με τον ινδικό στρατό.

The Himalayan state of Sikkim in north-east India suffered heavy rainfall triggering flash floods in the Teesta river on Tuesday night. Twenty-three army personnel are reportedly missing, and a search operation is underway.

