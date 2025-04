Ινδία: Τουλάχιστον 21 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων (vid)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε την Τρίτη (01/04) σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της βορειοδυτικής Ινδίας, με τον τραγικό απολογισμό να μετρά τουλάχιστον 21 νεκρούς και άλλους 5 τραυματίες.

Συγκεκριμένα, έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη εκσφενδονίστηκαν σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το εργοστάσιο, στην πόλη Ντίσα.

«Η σφοδρότατη έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο προκάλεσε την κατάρρευση της οροφής», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του κρατιδίου, Ρικισές Πατέλ, επισημαίνοντας πως η βιοτεχνία λειτουργούσε χωρίς άδεια.

«Ανθρώπινα μέλη βρέθηκαν διάσπαρτα σε αγρόκτημα που βρίσκεται 200-300 μέτρα μακριά από το εργοστάσιο», αφηγήθηκε τοπικός αξιωματούχος.

