Ινδία: Συγχαρητήριο μήνυμα του πρωθυπουργού για την επανεκλογή Πούτιν

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι συνεχάρη σήμερα τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την επανεκλογή του στην προεδρία της Ρωσίας και ζήτησε να ενισχυθεί η «ειδική και προνομιακή» σχέση των δύο χωρών.

«Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε ακόμη περαιτέρω την ειδική και προνομιακή εταιρική σχέση μεταξύ της Ινδίας και της Ρωσίας τα επόμενα χρόνια», ανέφερε ο Ινδός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Warm congratulations to H.E. Mr. Vladimir Putin on his re-election as the President of the Russian Federation. Look forward to working together to further strengthen the time-tested Special & Privileged Strategic Partnership between India and Russia in the years to come.…