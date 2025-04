Ινδία: Στους 24 οι νεκροί από επίθεση ενόπλων σε ομάδα τουριστών στο Κασμίρ

Στους 24 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί μετά το πυρ που άνοιξαν την Τρίτη (22/04) ένοπλοι εναντίον μίας ομάδας τουριστών στο Κασμίρ της Ινδίας, δήλωσαν πολιτικά στελέχη κομμάτων και μια πηγή της αστυνομίας.

«Καταδικάζω έντονα αυτή την άνανδρη επίθεση σε τουρίστες στο Παχαλγκάμ, η οποία άφησε πέντε νεκρούς και πολλούς άλλους τραυματίες», δήλωσε ο Μεχμπούμπα Μούφτι, πρώην τοπικός σύμβουλος και αρχηγός ενός κόμματος της αντιπολίτευσης.

«Αυτοί οι δειλοί τρομοκράτες στόχευσαν αθώους, άοπλους τουρίστες που είχαν έρθει για να επισκεφθούν το Κασμίρ», δήλωσε σε ινδικά μέσα ενημέρωσης ο Ραβίντερ Ράινα, μέλος του κόμματος του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Μια αστυνομική πηγή στο Reuters, έκανε επίσης λόγο για τουλάχιστον πέντε τουρίστες νεκρούς και οκτώ τραυματίες από φερόμενη επίθεση ενόπλων. Η πηγή δήλωσε, ότι πρόκειται για την πιο φονική τέτοια επίθεση στην περιοχή εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για την επίθεση.

Το Παχαλγκάμ είναι ένας δημοφιλής προορισμός σε μια περιοχή που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους. Η τοποθεσία προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι, καθώς η βία των μαχητών έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Περίπου 3,5 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν το Κασμίρ το 2024, στην πλειονότητά τους Ινδοί, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Μια αυτονομιστική εξέγερση ανταρτών μαίνεται από το 1989 στο ινδικό Κασμίρ. Οι αντάρτες απαιτούν ανεξαρτησία ή ένωση με το Πακιστάν, το οποίο ελέγχει ένα μικρότερο τμήμα της περιοχής του Κασμίρ και, όπως η Ινδία, διεκδικεί την περιοχή στο σύνολό της.

Το Νέο Δελχί κατηγορεί το Ισλαμαμπάντ ότι υποστηρίζει ένοπλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην κοιλάδα της Σριναγκάρ, κάτι το οποίο το Πακιστάν εξακολουθεί να διαψεύδει.

Οι μάχες υποχώρησαν από το 2019, όταν η κυβέρνηση Μόντι επέβαλε άμεσο έλεγχο της περιοχής από το Νέο Δελχί μετά την ανάκληση του ειδικού καθεστώτος αυτονομίας του Κασμίρ.

