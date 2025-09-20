Ινδία - ΗΠΑ: Στροφή στις εμπορικές συνομιλίες εν μέσω δασμών και αύξησης των τελών για τη βίζα H1-B

Ο Υπουργός Εμπορίου της Ινδίας, Piyush Goyal, θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον στις 22 Σεπτεμβρίου για να επιταχύνει τις συνομιλίες σχετικά με μια εμπορική συμφωνία που εκκρεμεί εδώ και καιρό, μετά από πρόσφατη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που ξανάρχισαν την περασμένη εβδομάδα.

«Η αποστολή σχεδιάζει να προχωρήσει τις συζητήσεις με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση μιας αμοιβαία επωφελούς εμπορικής συμφωνίας», αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του Σαββάτου.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, αμερικανική αντιπροσωπεία υπό την ηγεσία του Brendan Lynch, Βοηθού Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ για τη Νότια και Κεντρική Ασία, συναντήθηκε με Ινδούς εμπορικούς αξιωματούχους με επικεφαλής τον επικεφαλής διαπραγματευτή Rajesh Agrawal στο Νέο Δελχί.

Οι εμπορικές συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους την Τρίτη χαρακτηρίστηκαν από την Ινδία ως «θετικές» και «με προοπτική», αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε πιο συμβιβαστικό τόνο, μετά την επιβολή τιμωρητικών δασμών στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν το Νέο Δελχί θα θέσει προς συζήτηση την αύξηση των τελών για τις βίζες H-1B από την κυβέρνηση Τραμπ, τη μείωση των αγορών ρωσικού πετρελαίου ή το άνοιγμα του γεωργικού και γαλακτοκομικού τομέα της χώρας σε αμερικανικές εταιρείες - ένα από τα κύρια αιτήματα της Ουάσινγκτον.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε την Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα που απαιτεί από τις εταιρείες να καταβάλλουν τέλος 100.000 δολαρίων ετησίως για κάθε βίζα H-1B, μέτρο που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Η Ινδία δήλωσε ότι αυτή η απόφαση θα πλήξει σοβαρά τη γιγαντιαία βιομηχανία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής της.

Ο Τραμπ επέβαλε επίσης, τον περασμένο μήνα, τιμωρητικό δασμό 25% στις ινδικές εισαγωγές από τις 27 Αυγούστου, διπλασιάζοντας τους συνολικούς δασμούς στο 50%, ως μέρος της εκστρατείας πίεσης της Ουάσινγκτον προς τη Μόσχα λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.

Μια προγραμματισμένη επίσκεψη αμερικανικής αποστολής στο Νέο Δελχί από 25 έως 29 Αυγούστου ακυρώθηκε, καθώς οι συνομιλίες διακόπηκαν, με την Ινδία να αντιστέκεται στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για άνοιγμα της γεωργικής και γαλακτοκομικής της αγοράς.

Τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου της Ινδίας έδειξαν τη Δευτέρα ότι οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν στα 6,86 δισ. δολάρια τον Αύγουστο, από 8,01 δισ. δολάρια τον Ιούλιο.

Οι εξαγωγείς έχουν προειδοποιήσει ότι οι πλήρεις επιπτώσεις των αυξημένων δασμών θα γίνουν αισθητές από τον Σεπτέμβριο, όταν και θα τεθούν πλήρως σε ισχύ οι νέοι δασμοί.