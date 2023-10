Ινδία - Ιμαλάια: Στους 40 οι νεκροί από την υπερχείλιση της λίμνης Λόνακ (vid)

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μια παγετώδης λίμνη υπερχείλισε και προκάλεσε πλημμύρες στα ινδικά Ιμαλάια, ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι.

Η λίμνη Λόνακ στην ορεινή πολιτεία Σίκιμ υπερχείλισε την Τετάρτη, προκαλώντας μεγάλες πλημμύρες που σύμφωνα με τις αρχές επηρέασαν τη ζωή 22.000 ανθρώπων.

«Η στάθμη των υδάτων έχει υποχωρήσει σε ορισμένες περιοχές, αλλά το βόρειο Σικκίμ έχει αποκοπεί εντελώς. Οι ομάδες αρωγής δεν μπορούν να φτάσουν στις πληγείσες περιοχές εκεί», δήλωσε στο Reuters τηλεφωνικά αξιωματούχος της πολιτείας, Τσέτεν Μπούτια. Τα δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας δεν λειτουργούσαν στην περιοχή, πρόσθεσε.

Περίπου 2.400 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής και 7.600 άνθρωποι βρίσκονται σε καταυλισμούς αρωγής, δήλωσε ο Μπούτια Τα ιδιωτικά και κυβερνητικά ιδρύματα έχουν κλείσει στην περιοχή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

This video tells us that how humongous was the flow/wall of the river



5th October 2023

Chungthang , Sikkim pic.twitter.com/Q9I5AhQ7ij