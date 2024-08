Ινδία: Είκοσι τρεις νεκροί και πάνω από 65.000 εκτοπισμένοι από πλημμύρες (vid)

Σε 23 ανέρχονται οι νεκροί και σε πάνω από 65.000 οι εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στο κρατίδιο Τριπούρα, στη βορειοανατολική Ινδία, όπου σήμερα στρατιώτες μετέφεραν ανθρώπους σε ασφαλή μέρη με τη χρήση σωστικών λεμβών.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν προσωπικό του στρατού να χειρίζεται σκάφος διάσωσης ενώ αυτοκίνητα και λεωφορεία έχουν εγκλωβιστεί σε δρόμους στους οποίους το νερό φτάνει μέχρι το γόνατο, και αξιωματούχοι υπηρεσιών διαχείρισης καταστροφών δηλώνουν ότι η αδιάκοπη βροχή για τέσσερις ημέρες προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμών.

