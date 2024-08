Κατολισθήσεις στην Ινδία: 179 νεκροί - Πάνω από 200 οι αγνοούμενοι

Στους 179 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, στους 195 οι τραυματίες και στους 225 οι αγνοούμενοι μετά τις κατολισθήσεις στο κρατίδιο Κεράλα της Ινδίας – σημειώθηκαν στο υψηλότερο σημείο των πλαγιών αυτών και στη συνέχεια έφθασαν με την κοιλάδα, στη βάση των λόφων. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί σχεδόν 1.000 άνθρωποι.

Οι κατολισθήσεις και το μέχρι στιγμής αποτέλεσμά τους είναι η πιο δεινή καταστροφή στο κρατίδιο από τις φονικές πλημμύρες του 2018. Φέτος, οι σφοδρές βροχοπτώσεις σε έναν από τους ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς της Ινδίας είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσουν οι πλαγιές λόφων νωρίς την Τρίτη (30/7) και χείμαρροι λάσπης, νερού και βράχων να σαρώσουν φυτείες τσαγιού και μικρούς οικισμούς.

🔴INDIA 🇮🇳| #Floods and #landslides devastate several regions in the south: hundred of people have died following gigantic landslides, caused by heavy rains and waterlogging. @IndiaCoastGuard is actively engaged in the rescue & relief operations as hundreds more remain buried. pic.twitter.com/uf6vlD7K7G

Ο στρατός της Ινδίας δήλωσε ότι διέσωσε 1.000 ανθρώπους και ξεκίνησε τη διαδικασία κατασκευής μιας εναλλακτικής γέφυρας μετά την καταστροφή της βασικής γέφυρας που συνδέει την πλέον πληγείσα περιοχή του Μουντακάι με την πιο κοντινή πόλη Τσουραλμάλα.

Κοντά στο σημείο όπου παρασύρθηκε η γέφυρα, ένας μεγάλος εκσκαφέας μετακινούσε αργά δέντρα και ογκόλιθους. Μέλη των ομάδων διάσωσης, φορώντας αδιάβροχα, προχωρούσαν αργά μέσα στη λάσπη και τους βράχους. «Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι υπάρχουν πολλοί σοροί εδώ», δήλωσε ο Χάμσα Τ.Α., μέλος ομάδας διάσωσης. «Υπήρχαν πολλά σπίτια εδώ, οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ αγνοούνται».

Pictures from #kerala are very disturbing and it might take many days/months to recover to their normal life.



I pray to god that everyone atleast get enough food and blankets to survive in this flood.#KeralaDisaster #keralaflood #KeralaRain #India #KeralaNews pic.twitter.com/EKh0zGXWYX