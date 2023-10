Ινδία: Δέκα νεκροί και 82 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στο Σικίμ (vid)

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κρατίδιο Σικίμ της Ινδίας και άλλοι 82, μεταξύ των οποίων και 23 στρατιώτες, αγνοούνται μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν την υπερχείλιση της παγετώδους λίμνης Λόνακ, με αποτέλεσμα τις καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας (IMD), από την Τρίτη μέχρι το πρωί της Τετάρτης έπεσαν 40,9 χιλιοστά βροχής, όγκος πενταπλάσιος του συνηθισμένου που είναι τα 8,6 χιλιοστά για αυτήν την εποχή του έτους.

«Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 10 πτώματα, σε διάφορα σημεία. Τουλάχιστον 82 άνθρωποι αγνοούνται και άλλοι 22 τραυματίστηκαν, κάποιοι από αυτούς σοβαρά», είπε ο Επικεφαλής Γραμματέας του Σικίμ, Β. Μπ. Παθάκ.

