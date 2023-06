Ινδία: 288 νεκροί και 850 τραυματίκες από σιδηροδρομικό δυστύχημα

Η σύγκρουση τριών τρένων χθες Παρασκευή στην ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 288 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 850 άλλων, με τα σωστικά συνεργεία σήμερα να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πολλούς επιβάτες που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

Στο σημείο της τραγωδίας υπάρχουν βαγόνια που έχουν ανατραπεί, μέλη των σωστικών συνεργείων να εργάζονται ασταμάτητα για να απεγκλωβίσουν επιζώντες και πολλά πτώματα καλυμμένα με λευκά πανιά δίπλα από τις γραμμές του τρένου, κοντά στο Μπαλασόρ, περίπου 200 χιλιόμετρα από την Μπουμπανεσβάρ, πρωτεύουσα του κρατιδίου Οντίσα.

Ο γενικός διευθυντής της πυροσβεστικής του κρατιδίου Οντίσα, ο Σουντχάνσου Σαράντζι, δήλωσε στο AFP ότι ο απολογισμός φτάνει τους 288 νεκρούς. «Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και δεν θα ολοκληρωθούν προτού περάσουν πολλές ώρες», πρόσθεσε.

