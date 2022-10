Ίλον Μασκ: Ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Τέσσερις προτάσεις, καταθέτει προς τους εκατομμύρια ακολούθους του στο twitter ο Ίλον Μασκ, προτείνοντας λύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Μασκ, οι ακόλουθοί του καλούνται να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με τις εξής ειρηνευτικές λύσεις:

Αν θα πρέπει να γίνουν ξανά εκλογές στις περιοχές που προσάρτησε η Ρωσία, αλλά να υποχωρήσει η Μόσχα εάν είναι θέλημα του λαού. Η Κριμαία να ανήκει επισήμως στη Ρωσία, όπως από το 1783, κάνοντας λόγο για λάθος του Χρουτσόφ. Να διασφαλιστεί παροχή νερού στην Κριμαία. Η Ουκρανία να παραμείνει ουδέτερη.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Παράλληλα σε άλλες αναρτήσεις του σχολιάζει πως θεωρεί ότι αυτό είναι κατά πάσα πιθανότητα το αποτέλεσμα του πολέμου, διερωτώμενος πόσοι θα έχουν πεθάνει ως τότε ενώ υποστηρίζει πως είναι ελάχιστα πιθανό να φτάσουμε σε πυρηνικό πόλεμο.

This is highly likely to be the outcome in the end – just a question of how many die before then — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022