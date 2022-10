Μασκ: Διαψεύδει ότι μίλησε με Πούτιν πριν το «ειρηνευτικό σχέδιο»

Διέψευσε, με ανάρτησή του στο Twitter ο Ίλον Μασκ ότι είχε απευθείας συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πριν ο ίδιος παρουσιάσει ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό στην Ουκρανία, το οποίο έθεσε σε δημοψήφισμα ανάμεσα στους ακολούθους του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ερωτηθείς εάν είναι αλήθεια, ο CEO της Tesla απάντησε «Όχι, δεν είναι. Έχω μιλήσει με τον Πούτιν μόνο μία φορά και αυτό έγινε πριν από περίπου 18 μήνες. Το θέμα ήταν το διάστημα».

Hi @elonmusk Is this true?https://t.co/C4tLJ1HtPy