Ικανοποίηση από φον ντερ Λάιεν και Μακρόν για την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσολα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Γαλλίας, εξέφρασαν την Τετάρτη την ικανοποίηση τους για την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σε ανάρτηση της στο X, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως «χαιρετίζω την εκεχειρία δύο εβδομάδων που συμφώνησαν χθες το βράδυ οι ΗΠΑ και το Ιράν. Φέρνει την τόσο αναγκαία αποκλιμάκωση της έντασης.

Ευχαριστώ το Πακιστάν για τη μεσολάβησή του.

Τώρα είναι ζωτικής σημασίας να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση σε αυτή τη σύγκρουση.

Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε με τους εταίρους μας προς τον σκοπό αυτό».

I welcome the two-week ceasefire the US and Iran agreed last night. It brings much-needed de-escalation.



I thank Pakistan for its mediation.



Now it is crucial that negotiations for an enduring solution to this conflict continue.



We will continue coordinating with our partners… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2026

Από την πλευρά του, ο Μακρόν χαρακτήρισε «εξαιρετικά θετική» τη συμφωνία.

Σε δήλωσή του πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Αμυνας στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι περίπου 15 χώρες κινητοποιούνται στο πλαίσιο μιας καθαρά αμυντικής αποστολής, ούτως ώστε, σε συνεργασία με το Ιράν, να εξασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Μακρόν χαρακτήρισε επίσης εξαιρετικά κρίσιμη την κατάσταση στον Λίβανο και επανέλαβε ότι η Γαλλία επιθυμεί να ενταχθεί και ο Λίβανος στην παύση πυρός.