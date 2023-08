Ηφαίστειο Αίτνας: Σε κατάσταση συναγερμού λόγω πιθανότητας επικείμενης έκρηξης (vids)

Από επίπεδο «Προσοχής» σε επίπεδο «Προ-συναγερμού» περνά από σήμερα, Τετάρτη 16 Αυγούστου, η κατάσταση στην περιοχή του ηφαιστείου της Αίτνας, καθώς η Πολιτική Προστασία της Σικελίας, αναφερόμενη στο σενάριο έκρηξης του ηφαιστείου, κάνει λόγο για «μεγάλη πιθανότητα επικείμενου συμβάντος».

Αυτό, καθότι τις τελευταίες ημέρες το ηφαίστειο Αίτνα εμφάνισε δραστηριότητα με διάφορα συντριβάνια λάβας αλλά και στάχτη, με αποτέλεσμα το κλείσιμο του αεροδρομίου της πλησιέστερης Κατάνης για μερικές μέρες.

The Etna volcano has started erupting again in Sicily



Earthquakes have intensified on the island, and the volcano itself has started spouting lava.



Because of the volcanic ash in Silizia closed airports. All flights had to be canceled. pic.twitter.com/XGZdg4BM4i