Ιερουσαλήμ: Τρομοκρατική επίθεση με τρεις τραυματίες (vid)

Η δραματική στιγμή της πρωινής τρομοκρατικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα (22/04) με τρεις τραυματίες, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, με τους τρομοκράτες να ρίχνουν με ταχύτητα το αυτοκίνητό τους σε μια ομάδα ανθρώπων πετώντας τους μακριά, και κατόπιν ο συνοδηγός βγάζει ένα αυτοσχέδιο υποπολυβόλο «Carlo» για να τις χαριστικές βολές, με το όπλο όμως να παθαίνει εμπλοκή.

Οι δύο δράστες πέταξαν το όπλο και διέφυγαν, με τις ισραηλινές Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους.

Το αυτοσχέδιο υποπολυβόλο που βρέθηκε μαρτυράτη θανατηφόρα τροπή που θα μπορούσε να είχε πάρει η επίθεση αν το όπλο δεν είχε μπλοκάρει.

Surveillance camera footage shows the car-ramming and attempted shooting attack in Jerusalem this morning. Three people were lightly hurt. pic.twitter.com/ode80Lvouf — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 22, 2024

Σύμφωνα με το Times of Israel, οι δύο από τους τρεις τραυματίες είναι άνδρες ηλικίας 21 και 15 ετών, φέρουν ελαφρά τραύματα και υποβάλλονται σε αξιολόγηση για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη. Νοσηλεύονται στο Ιατρικό Κέντρο Shaare Zedek.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση για το ποιος είναι πίσω από την επίθεση.

⚡️Two injured in a run-over near the central bus station, west of occupied #Jerusalem pic.twitter.com/0RSOk6dUzp — Middle East Observer (@ME_Observer_) April 22, 2024