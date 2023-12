IDF: Υπό τον πλήρη έλεγχο των Ισραηλινών η Μπέιτ Χανούν (vid)

Η 252η εφεδρική μεραρχία των IDF ολοκλήρωσε τις επιχειρήσεις της κατά της τρομοκρατικής ομάδας Χαμάς στην περιοχή Μπέιτ Χανούν της βόρειας Γάζας και παρέδωσε την ευθύνη της περιοχής στη μεραρχία της Γάζας, γεγονός που δείχνει ότι ο στρατός έχει τον απόλυτο έλεγχο του τομέα αυτού.

Σε ανακοίνωσή του, οι IDF ανέφεραν ότι τα στρατεύματα της 252ης Μεραρχίας, συμπεριλαμβανομένων πεζικού, αρμάτων μάχης, μηχανικών μάχης και πυροβολικού, νίκησαν το τάγμα Μπέιτ Χανούν της Χαμάς, ενώ κατέλαβαν όλες τις κύριες εγκαταστάσεις και τα οχυρά τους.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι το τάγμα Beit Hanoun χρησιμοποιούσε σχολεία και δημόσια κτίρια ως βάσεις, στις οποίες τα στρατεύματα ανακάλυψαν τούνελ και όπλα.

Η 252η Μεραρχία σκότωσε «πολλούς τρομοκράτες» κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στο Μπέιτ Χανούν και κατέστρεψε τις αποθήκες όπλων τους, τους εκτοξευτές πυραύλων, τα υπόγεια κέντρα διοίκησης και «σημαντικά τούνελ», ανέφεραν οι IDF.

