IDF: Τρομοκράτες της Χαμάς συνελήφθησαν σε νοσοκομείο στη Χαν Γιούνις

Εκατοντάδες τρομοκράτες της Χαμάς που κρύβονταν στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις συνέλαβαν οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις που αποχώρησαν την Πέμπτη (22/2) από το κτιριακό συγκρότημα, στο οποίο είχαν εισέλθει (στις 15/2) για να εντοπίσουν τρομοκράτες της Χαμάς.

Ορισμένοι από τους τρομοκράτες προσποιούνταν ότι ήταν μέλη του ιατρικού προσωπικού. Οι IDF προχώρησαν μάλιστα στη δημοσίευση φωτογραφιών με όπλα των τρομοκρατών τα οποία βρέθηκαν εκεί.

Over the past day, IDF troops have:



📍Western Khan Yunis

Eliminated over 15 terrorists, struck a terrorist site and located AK-47s, grenades, military equipment, explosive devices and Hamas documents.



📍Southern Gaza

Destroyed vessels used by Hamas and Islamic Jihad.



📍Zaytun… pic.twitter.com/Nrk0Bql4i6