Μεσανατολικό

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα μια τετράωρη παύση των εχθροπραξιών σε καταυλισμό στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Οι στρατιωτικές δραστηριότητες εκεί θα ανασταλούν προσωρινα για ανθρωπιστικούς λόγους, ανακοίνωσε στα αραβικά εκπρόσωπος του στρατού μέσω Twitter.

Η παύση αποφασίστηκε για να μπορέσει ο πληθυσμός να πάρει προμήθειες, έγραψε ο ισραηλινός εκπρόσωπος.

"The Rafah area is filled with displaced people after the large exodus from Al-Maghazi, Al-Nuseirat and Khan Yunis" pic.twitter.com/AW0WaaVwgw