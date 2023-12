Ισραήλ: Χωρίς τέλος το «σφυροκόπημα» στη Χαν Γιουνίς - 200 άνθρωποι νεκροί σε 24 ώρες

Σφοδρά πυρά από ισραηλινά άρματα μάχης και αεροπορικοί βομβαρδισμοί έπληξαν την Χαν Γιουνίς στη Λωρίδα της Γάζας χθες το βράδυ, δήλωσαν κάτοικοι, ενώ σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές σχεδόν 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε 24 ώρες στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά των μαχητών της Χαμάς.

Πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επίσης επιδρομές στον καταυλισμό Νουσεϊράτ στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με ιατρούς και Παλαιστίνιους δημοσιογράφους.

🇮🇱 ISRAEL ATTACK ON GAZA STRIP IN KHAN YUNIS

On 29 December, heavy Israeli bombardment from air, land, and sea, continued across most of the Gaza Strip, especially in the refugee camps in central Gaza and the firing of rockets by Palestinian armed groups into Israel also… pic.twitter.com/Ftv4PoSvvp