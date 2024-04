IDF: Στη δημοσιότητα πλάνα από μαχητικά αεροσκάφη να καταρρίπτουν ιρανικά drones (vid)

Ο Ισραηλινός στρατός δημοσίευσε πλάνα που δείχνουν μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, να καταρρίπτουν μερικά από τα 170 drones και 30 πυραύλους κρουζ που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας, στον επίσημο λογαριασμό τους στο x (πρώην Twitter).

Όλα τα drones και οι πύραυλοι κρουζ, καταρρίφθηκαν εκτός του εναέριου χώρου της χώρας, από την IAF και τους συμμάχους της, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιορδανίας, της Γαλλίας και άλλων.

This is what a 99% interception rate looks like. Operational footage from the Aerial Defense System protecting the Israeli airspace: pic.twitter.com/eAwcUPUDw2