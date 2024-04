Βρετανία: Επιβεβαιώνει ότι κατέρριψε ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι αεροσκάφη της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας κατέρριψαν «αρκετά» ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της επίθεσης που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ τη χθεσινή νύχτα και ζήτησε «να επικρατήσει ηρεμία» για να αποφευχθεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι πιλότοι μας κατέρριψαν όντως αρκετά ιρανικά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», δήλωσε ο Σούνακ. «Εάν αυτή η επίθεση ήταν επιτυχής, οι συνέπειες για την περιφερειακή σταθερότητα θα ήταν δύσκολο να παρακαμφθούν. Υποστηρίζουμε την ασφάλεια του Ισραήλ και της ευρύτερης περιοχής, η οποία είναι φυσικά σημαντική για την ασφάλειά μας και εδώ στο εσωτερικό. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι για να επικρατήσει νηφαλιότητα», τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Iran’s attack last night was a dangerous and unnecessary escalation.



I want to pay tribute to the professionalism and bravery of the @RoyalAirForce and our allies in protecting civilians. pic.twitter.com/UEFzTBNJld